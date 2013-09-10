Центробанк отозвал лицензию у Европейского индустриального банка

Фото: M24.ru

Европейский индустриальный банк временно прекращает свою работу - Центробанк отозвал у него лицензию на оказание банковских услуг.

ЗАО АКБ "ЕИБ" в течение года систематически не исполнял требования федеральных законов, а также нормативных актов Банка России, несмотря на его неоднократные предписания. Кредитная политика была рискованной, не были предусмотрены резервы при возможных потерях по ссудам, сообщает пресс-служба ЦБ.

В конце августа кредитная организация и ее структурные подразделения фактически прекратили свою деятельность. Возникла реальная угроза для кредиторов и вкладчиков банка. Руководство и собственники Европейского индустриального банка вовремя не предприняли необходимые меры.

На данный момент в организацию назначена временная администрация. Свои обязанности по руководству банком она будет выполнять до тех пор, пока не назначат либо конкурсного управляющего, либо ликвидатора.

АКБ "ЕИБ" ЗАО является участником системы страхования вкладов. Тем, кто вложил свои деньги именно в этот банк, опасаться за свои накопления не стоит - отзыв лицензии считается страховым случаем. Обязательства банка по вкладам населения будут выполнены.