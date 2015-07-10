ЦБ отозвал лицензию у московского "Аделантбанка"

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская
Центральный банк отозвал лицензию у столичного "Аделантбанка", сообщается на сайте регулятора.
По мнению ЦБ, банк не соблюдал требования закона в области противодействия отмыванию доходов. Также кредитная организация "была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах". "Аделантбанк" занимал 518-е место по размеру активов.
Кроме того, лицензию отобрали у "Алданзолотобанка", Якутия. Это кредитное учреждение лишилось лицензии из-за того, что проводило высокорискованную кредитную политику и не создавало резервов на возможные потери, адекватных принятым рискам.
Если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то деньги будет возвращать Агентство по страхованию вкладов.
Теперь клиент разорившегося банка сможет получить до 1,4 миллиона рублей по страховке. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.
Сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется и на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.
