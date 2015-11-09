Строгие правила для коллекторов сократят выдачу кредитов – эксперт

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Банки не поддержали введение строгих правил для работы коллекторских агентств. В частности, законопроект "О деятельности по взысканию задолженности" запрещает коллекторам звонить должникам чаще двух раз в сутки, четырех раз в неделю и десяти в месяц.

По мнению банкиров, новые правила снизят объем взыскиваемых долгов на 30–50 процентов. Такой прогноз содержатся в письме ассоциации региональных банков "Россия" министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

Президент коллекторского агентства "Секвойя кредит консолидейшн" Елена Докучаева рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", какие требования будут применяться к работе коллекторов.

"Общие требования к коллекторским агентствам и установка определенных нормативов для компаний – это прекрасно. Давно пора навести порядок на этом рынке. Но существенные качественные и количественные ограничения при контактах с должниками – это совсем другая история.

Я не сталкивалась с этим ни в одной европейской стране, чтобы были ограничения на контакты с женщинами, ожидающими появления детей, с молодыми матерями или людьми старше определенного образа. Мы таким образом придем к возрастной и гендерной дискриминации при выдаче кредитов. Кредиторы, которые не смогут общаться с некоторыми категориями должников, просто не будут выдавать кредиты таким людям", – пояснила она.

Эксперт – о новых правилах работы коллекторских агентств

Докучаева отметила, что разговоры о возврате долга в любом случае несут определенную стрессовую нагрузку. "Расставаться с деньгами – это стресс, независимо от того, кто общается с должником: кредитор, коллектор или пристав. Правильнее не доводить до такой ситуации", – добавила она.

Как пишут "Ведомости", цель законопроекта – защитить потребителей от недобросовестных коллекторов. Он запрещает коллекторам общаться с беременными женщинами и матерями детей до полутора лет, а также людьми старше 70 лет. Кроме того, в документе прописаны одинаковые требования к общению с заемщиком посредством телефонных звонков и в форме личного контакта.

Напомним, согласно тексту закона, коллекторам (в документе они названы "взыскателями") запрещено: