АСВ определил банки-агенты для выплат вкладчикам лишившихся лицензий трех банков

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Агентство по страхованию вкладов выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам столичных банков "Клиентский", "Старый Кремль", "Гагаринский" и краснодарской КБ "ЭНО", сообщает пресс-служба АСВ.

Вкладчикам банка "Клиентский" компенсации выплатит Сбербанк и Внешпромбанк. Последний также обеспечит страховые выплаты клиентам банков "Старый Кремль и "Гагаринский". Для краснодарского банка "ЭНО" агентом выступит Россельхозбанк.

Прием заявлений о компенсации и иных необходимых документов, а также выплата возмещения вкладчикам банков "Старый Кремль" и "ЭНО" начнутся 14 июля, вкладчикам банка "Гагаринский" - 15 июля, КБ "Клиентский" - 17 июля.

Ранее m24.ru сообщало, что банки "Клиентский", "Гагаринский" и "Старый Кремль" лишились лицензии на осуществление банковских операций.

По мнению ЦБ, "Клиентский" проводил высокорискованную кредитную политику и не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также был вовлечен в проведение сомнительных операций.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк "Клиентский" занимал 200 место в банковской системе России.

Банки "Старый Кремль" и "Гагаринский" проводили высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. В банковской системе "Старый Кремль" занимал 735-е место, а "Гагаринский" – 384-е.