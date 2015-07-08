Греция продлила "банковские каникулы" до 10 июля

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Греческие власти продлили "банковские каникулы" (ограничения, при которых отделения закрыты и работают только банкоматы) до конца пятницы, 10 июля, сообщает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что такие меры введут на 10 дней, до 16 июля. Предыдущее ограничение вводилось до 6 июля.

Напомним, Международный валютный фонд и Европейский центральный банк не дождались от Греции возврата части долга в размере 1,5 миллиарда евро, и в Афинах допустили возможность дефолта.

Ранее провалился раунд переговоров между Грецией и кредиторами: правительство страны заявило, что условия кредиторов о новых мерах жесткой экономии в обмен на займы могут быть приняты только после референдума.

Опрос граждан прошел 5 июля, на нем более 61% проголосовавших сказали "нет" требованиям европейских кредиторов о жесткой экономии, а около 39% согласились на них.

Из-за кризиса работа всех банков страны была приостановлена, введен ежедневный лимит на снятие наличности на уровне 60 евро. На туристов ограничения не распространяются.