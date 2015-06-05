Visa предположительно перевела все операции внутри России в НСПК

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Платежная система Visa обратилась в Банк России с просьбой рассмотреть возможность возврата обеспечительного взноса. Об этом сообщила журналистам зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"В соответствии с законодательством есть процедура. Если платежная система перевела все банки по своим картам в Национальную систему платежных карт (НСПК), она имеет право законодательно обратиться в Центральный банк с просьбой предусмотреть возможность возврата обеспечительного взноса", – цитирует Скоробогатову МИА "Россия сегодня".

По ее словам, речь идет о полном возврате обеспечительного взноса. Процедура займет около 20 дней.

В конце мая сообщалось, что 76 из 77 банков полностью перевели обработку транзакций по картам Visa в Национальную систему платежных карт. Перевод внутрироссийского процессинга Visa в НСПК планировалось завершить к началу июня.

Из международных платежных систем в указанный законодательством срок уложилась компания MasterCard, остальные системы должны были до конца апреля сформировать обеспечительный взнос в Центробанк России. Размер взноса рассчитывается в зависимости от объема произведенных транзакций.

Напомним, с 1 июля 2014 года вступил в силу закон о создании национальной системы платежных карт (НСПК) и была создана компания ОАО "НСПК" со 100-процентной долей Центробанка.

Согласно новым правилам, Visa и MasterCard до 1 апреля 2015 года должны были перевести свой процессинг на территорию страны. Такие меры были приняты после того, как платежные системы в одностороннем порядке отключили от обслуживания несколько российских банков.

Отметим также, что НСПК собирается выпустить собственные банковские карты в декабре 2015 года. Первая национальная платежная карта получила название "Мир". Таковы итоги голосования на сайте Национальной системы платежных карт (НСПК).