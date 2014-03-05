Погасить кредиты "Мастер-банка" можно в банке "Российский капитал"

Фото: ИТАР-ТАСС

Клиенты обанкротившегося "Мастер-банка" могут погашать кредиты в офисах банка "Российский капитал", информирует пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.

"С 03 марта 2014 года клиенты банкa КБ "Мастер-Банк" (ОАО) могут совершать платежи в погашение процентов и основного долга по кредитным договорам в АКБ "Российский капитал"(ОАО)", - говорится в сообщении.

Прием платежей в счет погашения кредитов осуществляется в рублях от физических лиц и без взимания комиссии. Узнать адреса офисов банка "Российский капитал" можно на сайте агентства.

Напомним, "Мастер-банк" лишился лицензии 20 ноября прошлого года из-за недостоверности отчетных данных, низкого качества кредитов и утраты капитала. Кроме того, выяснилось, что структура неоднократно проводила сомнительные операции и не выполняла требования законодательства по противодействию отмыванию денег.

В январе 2014 года Арбитражный суд Москвы признал "Мастер-банк" банкротом. В ходе заседания выяснилось, что стоимость имущества "Мастер-банка" почти на 5 миллиардов рублей меньше, чем сумма задолженности перед кредиторами.

По состоянию на 16 января, вкладчики "Мастер-банка" получили 29,5 миллиардов рублей страховых выплат. Деньги выдали физическим лицам. Максимальный размер выплат на одного человека составляет 700 тысяч рублей.