Россияне стали чаще брать крупные кредиты - эксперт

Россияне стали чаще брать крупные кредиты

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), россияне стали чаще брать крупные кредиты. Сейчас более 1,6 млн россиян одновременно выплачивают несколько (четыре и более) кредитов. Три года назад этот показатель был вдвое ниже, сообщает радио "Москва FM".

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, увеличение крупных кредитов связано со снижением более мелких. "Темпы прироста розничного кредитования, прежде всего, банковского, за прошлый год существенно снизились, более чем в два раза по отношению к 2012 году", - сказал он.

По его данным, лидером по снижению темпа прироста стали кредитные карты, кредиты наличными, в торговых точках. Они показали падение в 17-22%, а крупные суммы наоборот показали положительный прирост.

"Наибольшие темпы прироста показали кредиты более 500 тысяч рублей, это почти 24%. Но надо отметить, что общее снижение произошло, темпы прироста снизились", - рассказал он в эфире радио "Москва FM".

Эксперт подчеркнул, что положительную динамику показали крупные кредиты – автокредиты, ипотека и другие. "Снижается число мелких кредитов и увеличивается на крупные суммы. Это связано с управлением рисками и политикой самих банков", - отметил Волков.