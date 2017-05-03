Форма поиска по сайту

03 мая 2017, 15:52

Экономика

Экспертиза признала вменяемым захватившего отделение "Ситибанка" в Москве

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Экспертиза признала вменяемым предпринимателя Арама Петросяна, обвиняемого в захвате отделения "Ситибанка" в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Вместе с тем у него выявлено истерическое расстройство личности, относящееся к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению прав на защиту.

Также, по заключению экспертов, текст выступления Петросяна на записи в интернете "содержит совокупность лингвистических и психологических признаков угрозы".

Однако в том случае, если Петросян не намеревался причинить ущерб заложникам, то ситуацию захвата следует рассматривать как попытку привлечения внимания общественности к проблеме банкротства предпринимателей.

Арама Петросяна обвиняют в захвате двух и более заложников с использованием предмета в качестве оружия. Наказание по этой статье УК составляет от 6 до 15 лет лишения свободы.

24 августа он захватил отделение "Ситибанка" на Большой Никитской улице и угрожал его взорвать. На шее Петросяна висела коробка, обмотанная желтым скотчем, из которой торчали провода. Позже оказалось, что в коробке была соль.

Перед захватом Петросян записал несколько обращений в видеоблоге на YouTube. На записи он объяснил, что пошел на преступление из-за банкротства. Бизнесмен озвучил свои требования: признать на государственном уровне понятие банкротства болезнью и создать новый институт, который решал бы эти проблемы.

Петросян находился в отделении банка около четырех часов, а затем сдался полиции. Он пояснил, что не хотел никого убивать, а пытался привлечь внимание к своей проблеме.

В апреле 2017 года Пресненский суд Москвы продлил Петросяну срок ареста на два месяца.

Сюжет: Захват банка на Большой Никитской
банки следствие экспертизы заложники

