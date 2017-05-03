Экспертиза признала вменяемым захватившего отделение "Ситибанка" в Москве

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Экспертиза признала вменяемым предпринимателя Арама Петросяна, обвиняемого в захвате отделения "Ситибанка" в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Вместе с тем у него выявлено истерическое расстройство личности, относящееся к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению прав на защиту.

Также, по заключению экспертов, текст выступления Петросяна на записи в интернете "содержит совокупность лингвистических и психологических признаков угрозы".

Однако в том случае, если Петросян не намеревался причинить ущерб заложникам, то ситуацию захвата следует рассматривать как попытку привлечения внимания общественности к проблеме банкротства предпринимателей.