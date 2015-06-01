Впервые в этом году количество выдаваемых кредитов стало расти

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В апреле кредитование физических лиц увеличилось на 15 процентов. Директор департамента по развитию продуктов "Объединенного кредитного бюро" Александр Ахломов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что число выдаваемых кредитов будет постепенно расти.

"Политика банков потихоньку начинает меняться. Банки начинают раскручивать гайки кредитных политик, плюс Центробанк способствует снижению ставок. Из месяца в месяц мы видим увеличение выданных кредитов. Но пока банки выдают значительно меньше кредитов, чем в 2014 году. Если сравнить с апрелем 2014 года, пока объем выдачи в два раза меньше. Но тренд позитивный, рынок начинает оживать, не только спрос, но и возможности банков", - пояснил он.

В апреле кредитование физлиц выросло на 15 процентов

По мнению эксперта, более значительное оживление в сфере кредитования стоит ждать в начале следующего года. Он добавил, что граждане, взявшие кредит, тратят на его погашение порядка 40 процентов ежемесячного дохода.

Как пишут "Ведомости", рост показали все кредитные продукты. Автозаймы выросли на 27 процентов, ипотека – на 15, кредиты наличными – на 13 процентов, а кредитные карты – почти на треть.

Отметим, руководство Центробанка России опасается, что коммерческие банки не будут снижать ставки по кредитам вслед за снижением ключевой ставки. В настоящее время, по словам первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, эти ставки намного выше значений, рекомендуемых регулятором.

Напомним, в ночь на 16 декабря 2014 года Банк России поднял ключевую ставку до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. 30 января ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17 до 15 процентов. В 2014 году регулятор постоянно повышал ключевую ставку, объясняя свои действия борьбой с возросшими инфляционными рисками.

Однако в этом году ЦБ постепенно понижает ключевую ставку, считая, что рубль находится в относительном равновесии по отношению к бивалютной корзине. 13 марта ЦБ понизил ключевую ставку с 15 до 14 процентов годовых, а 30 апреля регулятор установил новое значение – 12,5 процента.