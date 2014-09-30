В жилом доме в центре Москвы обрушились балконы

В жилом доме в центре столицы обрушились балконы

Накануне вечером, 29 сентября, в жилом доме в центре Москвы обрушились два балкона. В результате инцидента никто не пострадал, так как на момент обрушения во дворе и на балконах людей не было, сообщает телеканал "Москва 24".

Балконы на шестом и седьмом этажах просели в 23.02. Инцидент произошел в доме номер 12, расположенном в Потаповском переулке. В этом здании шла реконструкция.

По словам местных жителей, причиной аварии могли стать ремонтные работы.

В ГУ МЧС по Москве отметили, что по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет определена причина обрушения балконов.