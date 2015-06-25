Полет "Жар-птицы": 8 неизвестных фактов о балете, изменившем русскую культуру

Эскизы костюмов к балету "Жар-птица", художник Леон Бакст. Фото: wikiart.org

25 июня 1910 года в Париже состоялась премьера "Жар-птицы" Игоря Стравинского. Этот спектакль предвосхитил славу русского балета, главного экспортного продукта в культурной сфере и вызвал феноменальный интерес у публики предвоенной Европы. М24.ru рассказывает о самых интересных фактах, связанных с этим событием.

1. Автором "Жар-птицы" мог бы стать Анатолий Лядов

У Сергея Дягилева было свое представление о том, какого характера музыка должна звучать в новом балете. Заказ получил Анатолий Лядов, который на первый взгляд обладал всеми необходимыми профессиональными качествами, чтобы найти оригинальное музыкальное выражение самобытности русских сказок. Однако эта задумка Дягилева не осуществилась из-за темпов работы композитора. Отказавшись от медлительного Лядова, перед Дягилевым встал вопрос — кому доверить работу над партитурой? На одном из концертов он услышал "Фейерверк" малоизвестного Игоря Стравинского. Молодой человек брал уроки у Римского-Корсакова и явно испытывал влияние своего наставника. Однако дальновидный Дягилев сделал ставку и не прогадал. Для композитора работа над балетом ознаменовала заключительный этап ученичества.

2. У либретто нет единого автора

Это действительно так. Идея "Жар-птицы" возникла в профессиональном сообществе людей, так или иначе соприкасавшихся с театральным искусством, а именно с антрепризами Дягилева, и причастных к кружку мирискусников. Речь шла о создании балета со славянской мифологической основой. Осложняло процесс то, что Римский-Корсаков настолько преуспел на этом поприще ( в его случае это оперы), что остановиться на каком-то одном сюжете не получалось. В результате получился фантастический коллаж. Основную работу взял на себя балетмейстер Михаил Фокин, но его текст постоянно переписывался. Как писал в своих воспоминаниях Стравинский, "мы все, и особенно Бакст, который был главным советчиком Дягилева, внесли свою лепту" в либретто.

Исполнительница роли Жар-птицы Тамара Карсавина. Фото: npg.org.uk

3. Цензура считала, что прототипом Кощея является монарх

Один из героев балета Стравинского – Кощей Бессмертный. В 1902 году, за восемь лет до премьеры "Жар-птицы", Римский-Корсаков пытался вывести этого сказочного персонажа на частную оперную сцену, но цензура не позволила этого сделать. Об этом написала в мемуарах танцовщица Бронислава Нижинская: "Во время революции 1905 года студенты консерватории своими силами решили исполнить эту оперу, но спектакль был прерван и запрещен полицией как порождавший революционные идеи и призывавший к отмене самодержавия (очевидно, с точки зрения цензуры, Кащей воплощал идеи самодержавного правителя, а яйцо символизировало его власть)". Далее Нижинская высказала общее мнение, что из-за присутствия в балете Стравинского образа Кощея, постановку не пропустят по политическим соображениям. Этот прогноз оказался верным: "Жар-птица" появилась на русской сцене только после Октябрьской революции.

4. Главную партию предлагали Матильде Кшесинской

Матильда Кшесинская действительно репетировала роль Жар-птицы, но потом от нее отказалась. Отношения Кшесинской и Дягилева складывались очень непросто. Как вспоминал балетный критик Арнольд Хаскелл, они уважали друг друга, но между ними то и дело происходили "бурные столкновения". Эта непредсказуемость помогла заявить о себе Тамаре Карсавиной, которой досталась партия Жар-птицы. Как говорил о ней Бенуа, Карсавина "походила на огненного феникса". Кстати, Кшесинская покровительствовала юной балерине и в мемуарах одаривала ее эпитетами "талантливая" и "бесконечно милая".

5. Дирижер Пьерне делал замечания Стравинскому

Габриэль Пьерне был выходцем из музыкальной семьи — его отец преподавал фортепиано, а мать – пение. В Парижской консерватории он учился у Сезара Франка и Жюля Массне. Здесь он познакомился с Клодом Дебюсси и всю жизнь поддерживал с ним дружеские отношения.

Пьерне сочинял музыку, оставил после себя несколько интересных симфонических произведений, обращался к жанрам оперы и балета, но его дирижерская деятельность складывалась более успешно, чем композиторская. Рассказывают, что Пьерне не всегда был согласен с ремарками Стравинского и как-то на одной из репетиций позволил себе колкое замечание в его сторону. В одном месте в партитуре автор поставил указание “non crescendo”. Увидев это, Пьерне сказал: "Молодой человек! Если вам неугодно здесь crescendo, не пишите ничего".

Балет "Жар-птица". Фото: npg.org.uk

6. Сара Бернар рукоплескала "Жар-птице"

На премьере балета в Парижской опере присутствовал весь европейский бомонд. Марсель Пруст, Сара Бернар, Рихард Штраус, Клод Дебюсси и многие другие яркие персоны – все они были свидетелями триумфа команды Дягилева. С "Жар-птицы" началась новая эпоха в музыке и хореографии балетного театра.

Музыкальный язык Стравинского в "Жар-птице" высоко ценил Сергей Рахманинов. Библиограф Сергей Бертенсон рассказывал: "Однажды, когда мы слушали торжественный и полный ликования финал ”Жар-птицы“, глаза Сергея Васильевича наполнились слезами и он воскликнул: ”Боже мой, до чего гениально! Ведь это же настоящая Россия!“.

7. Опера Гарнье не поддержала русский проект

Об этом рассказывает сам Стравинский: "Очень, очень грустно – освещение, которым заведовал сам Дягилев, дабы спасти балет, было тоже неважно и подчас просто невпопад. Дело в том, что дирекция Opera вредила нам в чем только могла, ибо она не хотела отдавать театр для русских спектаклей и сделано это было разными comtessами Греффюль и cmp".

8. После Второй мировой войны "Жар-птица" шла с декорациями Шагала

В 1949 году Балет Нью-Йорка Осуществил постановку "Жар-птицы" с новой хореографией Баланчина и декорациями Марка Шагала. Партию, в которой когда-то блистала Карсавина, исполнила Мария Толчиф. Спустя двадцать лет эту редакцию Джером Робинс. "Жар-птицу" ставили многие балетмейстеры. Среди них – Морис Бежар. Именно этот спектакль стал для него дебютной работой.