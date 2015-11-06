Форма поиска по сайту

06 ноября 2015, 16:10

Культура

В Москве пройдет балетный фестиваль Context. Diana Vishneva

С 24 по 28 ноября 2015 года в Москве пройдет третий международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva, который соберте на одной площадке ведущих коллективов из Аргентины, Голландии, Израиля и США.

В этом году фестиваль будет посвящен памяти Майи Плисецкой, возглавлявшей попечительский совет фестиваля.

В рамках фестиваля состоятся конкурс молодых российских хореографов, лекции, мастер-классы и творческие встречи. Также зрители увидят лучшие фильмы последних лет из программы международного кинофестиваля San Francisco Dance Film Festival.

"Классический балет в России имеет большие традиции, но история современного танца пишется сегодня, – рассказал создатель фестиваля, балерина Диана Вишнева. – Задача нашего фестиваля – показать то лучшее, что есть в мире современной хореографии, а главное, помочь талантливым российским постановщикам занять в нем свое место. Мы хотим вписать Россию в контекст мировой современной хореографии".

балет фестивали и праздники современная хореография Диана Вишнева

