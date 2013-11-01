Служители Терпсихоры: 240 лет Московской академии хореографии

Московская государственная академия хореографии отмечает 240-летие

Московской государственной академии хореографии исполняется 240 лет. О том, как создавалось и развивалось старейшее в столице учебное заведение для артистов балета, в материале M24.ru.

История старейшего в столице учебного заведения для артистов балета началась отнюдь не с театров и балов, а с Воспитательного дома для сирот, открытого в 1763 году по указу императрицы Екатерины II. Здесь-то и были созданы первые "классы танцевания" под руководством австрийца Леопольда Парадиза, который подготовил первый славный выпуск будущей Академии.

Спустя 11 лет после открытия "классы танцевания" оказались в ведении тогда еще совсем молодого Петровского театра (нынешний Большой театр), а потом и вовсе перешли под начало Конторы императорских театров.

В это же время появилось "Положение о театральном училище", авторы которого рекомендовали наряду с иностранными педагогами привлекать к работе и выпускников бывших танцевальных классов. Среди таких преподавателей был выдающийся артист балета Адам Глушковский. Он же впоследствии и возглавил родное учебное заведение, ставшее кузницей кадров для Петровского театра.

Фото: ИТАР-ТАСС

В 30-х годах в училище преподавал и один из основоположников русской театральной школы Михаил Щепкин: помимо танцоров балета здесь готовили артистов драмы, оперы и оркестра. Искусствоведы считают, что такая система обогащала все четыре вида театрального искусства.

Общими предметами для всех студентов училища были: закон божий, русская словесность, французский язык, арифметика, география, история и мифология, естественная история, рисование и чистописание, а также музыка: фортепиано и скрипка.

Золотым временем школы стали 40-е годы XIX века. Как отмечал историк балета Юрий Бахрушин, в это время "русский, а, следовательно, и московский балет самоопределился – теперь он обладал самобытным репертуаром, не зависимым от зарубежных балетных театров, русскими исполнителями и, что самое важное, национальной школой танца…".

Все без исключения студенты училища должны были участвовать в спектаклях своей альма-матер. Была создана и прописана система обучения, а также появились способы поощрения отличников и наказания для "нерадивых и шаловливых" учеников.

Август Маке. Русский балет (1912). Фото: World Wide Web

Конец XIX века - время общего подъема культуры: в ведущих театральных заведениях России нашли отклик прогрессивные учения Малого театра; Константином Станиславским и Владимиром Немировичем-Данченко был создан МХАТ; в полную силу работали и творили члены "могучей кучки"; открылась Мамонтовская опера, где художниками были Валентин Серов, Василий Поленов, Михаил Врубель, Виктор Васнецов, Константин Коровин. В это время на сцене Большого блистали артисты оперы Федор Шаляпин и Антонина Нежданова, выдающиеся драматические актеры, а в балетных спектаклях публику по-прежнему очаровывали выпускники Московской академии: Екатерина Гельцер, Василий Тихомиров, Аделаида Джури и многие другие.

Однако в XX век Московское училище вступило с целым рядом проблем и переживало, наверное, самые тяжелые времена. В 1912 году закрылось драматическое отделение училища, под угрозой были и все остальные. Ситуацию спасли бывшие ученики, помогавшие воспитывать новое поколение танцоров. На короткий училище все-таки закрылось, но уже в 1920 году в его хореографических классах снова появились студенты. Управлять вновь открытым училищем стали Александр Горкий, вошедший в историю балета как реформатор театрального действия, и знаменитый танцовщик Василий Тихомиров.

Именно Тихомиров создал новую программу танцевального училища, сохранив при этом основные черты классического хореографического образования.

Фото: ИТАР-ТАСС

В 30-е годы XX века Училище превращается в техникум и становится среднеспециальным образовательным учреждением, однако на качестве обучения это никак не сказалось. Именно после преобразования педагоги училища впервые попытались обобщить и систематизировать весь опыт обучения хореографическому искусству. В техникуме начинают преподавать дуэтный и исторический танцы, игру на фортепиано, ритмику и многое другое. В это же время Московская балетная школа начинает сотрудничать с Петербургской.

С 1933 года в Танцевальном техникуме могли учиться не только юные танцовщики, но и люди, уже закончившие карьеру на сцене. "Ветераны" театрального искусства получали педагогическое образование в только что появившейся аспирантуре.

Во время Великой Отечественной войны Московский танцевальный Техникум был эвакуирован в город Плес в Поволжье. В первые месяцы эвакуации у училища не было даже нот и музыкальных инструментов, не хватало классов, а о реквизите для занятий вообще говорить не приходилось. Тем не менее учебный год начался строго вовремя: 155 студентов получали общее образование, временно не углубляясь в специальность.

Благодаря собственным педагогам и бывшим ученикам после войны училище быстро восстанавливается. В 1948 году здесь создается программа изучения целого ряда танцев народов России и продолжается работа над академическим характерным танцем, входящим в репертуар театра.

Фото: ИТАР-ТАСС

Во второй половине XX века учебное заведение несколько раз меняет название и сначала возвращает себе наименование "училище", а потом и вовсе получает статус академии. С 1995 старейшее театрально-музыкальное учреждение столицы называется "Московской государственной академией хореографии".

С 1950 года академия выезжает и на зарубежные гастроли.

Сейчас МГАХ возглавляет народная артистка России, лауреат премии правительства Российской Федерации, кандидат искусствоведения, профессор Марина Леонова.