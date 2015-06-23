C начала июня в столице произошло 119 ДТП с мотоциклистами

Фото: M24.ru/Игорь Иванко
С начала месяца в Москве произошло 119 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали мотоциклисты, сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД.
Основными причинами аварий стали превышение скоростного режима, выезд на встречную полосу, движение между рядами и пренебрежение средствами защиты.
Госавтоинспекция просит всех мотоциклистов быть внимательными на дороге, всегда использовать мотошлемы, не нарушать нормы дорожной безопасности, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.
"Водителям автомобилей следует помнить, что в автомобиле они защищены от травм лучше, чем велосипедисты и байкеры, поэтому им следует убедиться в безопасности своих маневров", - добавили в пресс-службе ГИБДД.
