Мотоциклистов-лихачей могут лишить водительских прав

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В Мосгордуме обсудят опасную езду на мотоциклах, сообщает Агентство "Москва". С таким предложением выступил запредседателя Мосгордумы Андрей Метельский. По его идее, в правилах дорожного движения должно появиться понятие "аварийное вождение мотоцикла", а нарушители-мотоциклисты должны лишаться права управлять транспортным средством.

"К сожалению, на своих "железных конях" молодые люди, да и не очень молодые люди "зажигают" так по городу, как им нравится – куда хочу, туда и еду. Соответственно, это создает определенные неудобства для автовладельцев, для всех видов транспорта. Тем более, что они еще носятся с бешеной скоростью по городу, что само со себе вызывает аварийную ситуацию. Все-таки я бы над этим подумал серьезно, и ввел строгое наказание за это, назовем так, "аварийное вождение мотоцикла", – заявил Метельский.

Он отметил, что наказывать лихачей нужно лишением права управления мотоциклом. "На сегодняшний день мотоцикл на дорогах такого большого города, как Москва, становится явной угрозой как для самих мотоциклистов, так и автолюбителей", – добавил он.

Напомним, накануне сообщалось о мотоцикле, врезавшемся в машину "скорой помощи" на Садовой-Спасской улице.

Председатель комиссии столичного парламента по безопасности Инна Святенко в беседе с Агентством «Москва» предложила изучить возможность выделения отдельной полосы на дорогах для движения мотоциклистов.

"Инициатива имеет под собой определенную логику, чтобы разделить четырехколесный транспорт от двухколесного, но прежде нужно провести серьезную аналитическую работу: сколько у нас людей пользуется транспортом таким, сколько одновременно на дороге находится мотоциклов, и не будет ли пропускная способность для общего потока транспорта снижаться. Это очень важные вещи", – сказала она.

Увеличить наказание для мотоциклистов предлагают в этом году и за шум. Депутаты Госдумы намерены увеличить штраф с 500 рублей до 10 тысяч. Речь в первую очередь идет о тех мотоциклах, владельцы которых намеренно устанавливают так называемые прямоточные глушители. Именно они издают громкий звук. При разгоне шум от такого байка может достигать 100 децибел, тогда как по нормам уровень не должен превышать 77 децибел.

Ранее сообщалось, что правительство России планирует ввести в правила дорожного движения термин "опасное вождение" для автомобилистов. Над дополнениями работают в ГИБДД.

Предлагается считать опасным вождением четыре основных маневра: "игру в шашечки" (беспорядочное перемещение из ряда в ряд), "игру в наказание" (резкое торможение перед сзади идущим автомобилем), "междурядье" (езда по линии, разделяющей попутные полосы движения) и "дрифт" (управляемый занос).