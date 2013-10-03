Проехавшийся по "Войковской" байкер стал фигурантом дела о хулиганстве

Фото: ИТАР-ТАСС

В отношении молодого человека, который прокатился на мотоцикле по станции метро "Войковская", возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Об этом сообщил на "круглом столе" в Общественной палате, посвященном безопасности в подземке, и.о. замначальника УВД на метрополитене Сергей Пищурков.

По его словам, это была спланированная акция, и в ней, помимо мотоциклиста, участвовали и другие люди, которые помогали хулигану спуститься на станцию.

Напомним, инцидент на "Войковской" произошел 13 сентября. Байкер спустился в метро вместе с мотоциклом и проехал по платформе. Видео с гонками в подземке вскоре появилось в интернете. После этого руководство столичной подземки заявило, что намерено установить на "Войковской" дополнительные турникеты.