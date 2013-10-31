Своя ноша: как провозить багаж в самолете

Фото: ИТАР-ТАСС

Во время ноябрьских праздников, которые совпадают со школьными каникулами, многие москвичи отправятся в мини-отпуск. И хотя в такие короткие поездки обычно берут немного вещей, в аэропорту все равно можно столкнуться с проблемами. О том, как провозить багаж в самолетах, читайте в материале M24.ru.

В пассажирских перевозках предусмотрен бесплатный и платный провоз багажа. То, к какой категории относится багаж, определяется не только его габаритами и весом, но и длительностью перелета и классом обслуживания.

В мире приняты две системы определения количества багажа, который можно провезти бесплатно. Первая устанавливает лимит веса, вторая – количество единиц. Эти стандарты поддерживаются во всех авиакомпаниях с незначительными отличиями.

Для взрослых и детей старше 2 лет предусмотрены следующие показатели:



1-й класс – 40 килограммов

Бизнес-класс – 30 килограммов

Эконом-класс – 20 килограммов

Сюда включен вес багажа и ручной клади каждого пассажира.

Габаритные параметры (сумма длин трех сторон багажа) тоже имеют ограничения:

Первый- и бизнес-класс – 203 сантиметра



Эконом-класс – 158 сантиметров



В салоне самолета допускается провоз бесплатного груза весом до 10 килограммов с габаритными размерами не более 115 сантиметров.

На каждого ребенка до двух лет, который не имеет отдельного посадочного места, норма провоза бесплатного багажа составляет 10 килограммов.

На трансатлантических рейсах пассажир любого класса имеет право перевозить не более двух бесплатных мест багажа, вес каждого из которых – до 32 килограммов. При этом общий вес мест не суммируется: если масса первой единицы багажа превышает 32 килограмма, то взимается плата за превышающий норму вес, даже если второе багажное место - менее 32 килограммов.

Чтобы провезти негабаритный багаж, нужно заранее договариваться с авиакомпанией.

В салон самолета сверх весовой нормы большинство авиакомпаний разрешает взять: детскую коляску, ноутбук или планшет, книгу, зонтик, пальто, одеяло, дамскую сумочку, фото- или видеокамеру, и даже бинокль.

Также в самолет можно проносить с собой некоторые продукты питания, например, печенье, чипсы, сушки, пряники, сухари, вафли, выпечка, конфеты, шоколадные батончики и т.д.



Музыкальные инструменты следует перевозить в салоне самолета с обязательным приобретением отдельного билета.

Ценные вещи, такие как важные документы, деловые бумаги, лекарства, ювелирные украшения разного рода и хрупкие предметы служба авиакомпании рекомендует сдавать в ручную кладь.

Сверхнормативный багаж возникает при превышении допустимой нормы перевозки бесплатного багажа. Оформление его лучше всего проводить заблаговременно.

Если багаж превышает размеры грузо-перевозочных мест, он признается негабаритным и перевозится в салоне самолета, а именно в отдельном кресле, но вес не должен превышать 75 килограммов, если же вес больше - придется приобретать дополнительные места.

"Мосгорсправка": досмотр в аэропорту

Как правило, оплатить провоз сверхнормативного багажа можно заранее при покупке авиабилета, и это будет значительно дешевле, чем оплачивать перевес на стойке регистрации.

Нормы провоза багажа у лоукостеров отличаются от общепринятых, как правило, в меньшую сторону. Некоторые бюджетные авиаперевозчики вообще не перевозят багаж бесплатно.

Согласно требованиям безопасности, пассажирам разрешается брать в ручной клади небольшое количество жидкости, при условии ее хранения в отдельных емкостях максимальным объемом не более 100 миллилитров каждая. Пассажиры должны упаковывать эти емкости в один прозрачный перепломбируемый пластиковый пакет с общим содержанием жидкости не более 1 литра на человека. Кроме того, пассажиры должны предъявлять все провозимые жидкости сотрудникам безопасности на пунктах досмотра.

Медицинские препараты и пищевые продукты, включая детское питание, необходимые во время полета, могут проноситься в ручной клади без запечатывания в специальные пластиковые пакеты.

Следует также помнить, что во время транспортировки багаж нередко кидают, переваливают, чемоданы ставят друг на друга, поэтому избегайте класть в багаж стеклянные и хрупкие вещи. Одежду стоит разложить в полиэтиленовые пакеты - если что-то протечет в вашем или соседнем чемодане, вещи окажутся незапачканными.

По статистике, каждые 90 секунд авиакомпании теряют багаж своих клиентов. В большинстве случаев это происходит во время стыковочных рейсов

Если вы не нашли свой саквояж на багажной ленте, нужно подойти к стойке "Розыск багажа" или Lost&Found. Если такой стойки нет, ищите представителя вашей авиакомпании или дежурного агента по обслуживанию, который должен постоянно находиться в зале выдачи багажа. Ответственным за багаж является тот авиаперевозчик, чей рейс был последним (если вы летите транзитом).

Вы должны оформить письменную претензию. Для этого вам нужен отрывной талон багажной бирки (он приклеен к вашему посадочному талону) и паспорт. Вы подробно описываете свой чемодан или сумку: цвет, размер, форму, материал, наличие колесиков и ручек.

Акт об утере нужно составить в двух экземплярах: один для авиакомпании, другой останется у вас. В акте обязательно должен быть прописан номер заявки, ваши данные, контактные телефоны, адрес. На том экземпляре, что останется у вас, должен быть указан телефон службы розыска багажа или телефон представителя авиакомпании. Чтобы не сидеть и не ждать у моря погоды, лучше периодически по этим номерам звонить.

Перед тем как отправиться в путешествие, можно сделать на чемодане вкладыш со своими данными или повесить именную бирку. Такие сумки находят намного быстрее.