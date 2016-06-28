Песня Happy birthday to you станет достоянием населения Земли 12 июля

YAY/ТАСС

Компания Warner/Chappell Music заплатит за незаконное использование прав на песню Happy birthday to you, сообщает ТАСС. Суд признал песню народной, а компания выплатит 14 миллионов долларов компенсации тем, с кого с 1998 года взимала плату за ее воспроизведение.

Прав на известную во всем мире поздравительную песню Warner/Chappell Music лишилась еще в прошлом году. Кинокомпания Good Morning to You Productions, снимавшая документальный фильм о песне, подала иск в отношении звукозаписывающей компании. В нем утверждалось, что песня является общественным достоянием, поэтому лицензионные сборы за публичное исполнение композиции или ее включение в саундтреки фильмов незаконны.

Суд встал на сторону истца. Согласно решению федерального судьи Джорджа Кинга в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), каждый желающий может исполнять Happy birthday to you совершенно бесплатно – даже в целях извлечения прибыли.

"Песня юридически стала достоянием общественности, хотя чисто технически это еще не официально", – подчеркивает адвокат истца Марк Рифкин.

Решение суда вступит в силу 12 июля – с этого дня песня Happy birthday to you официально станет народной. А Warner/Chappell Music придется компенсировать убытки тем, кто платил ей сборы. Сумму компенсации суд определил в размере 14 миллионов рублей. Звукозаписывающей компании еще предстоит подтвердить ее – пока это не было сделано.

Поздравительная песня была написана в 1893 году школьными учителями из Луисвилла (штат Кентукки) Пэтти и Милдред Хилл. В том же году права на нее выкупил некто Клейтон Самми.

У Warner/Chappell Music права на песню оказались в 1998 году. Она приобрела компанию Birch Tree, которая была связана с Самми, и заявила, что после этого права на песню по закону принадлежат ей.