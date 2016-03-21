Пол Маккартни заявил о своих правах на песни The Beatles

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Пол Маккартни начал процесс по возвращению прав на собственные песни, сообщает The Guardian.

Речь идет о 32 песнях The Beatles, написанных Маккартни совместно с Джоном Ленноном. В настоящее время правами на них владеет музыкальное издательство Sony/ATV Music Publishing. По некоторым данным, издательство заключило соглашение с женой Леннона художницей Йоко Оно, согласно которому принадлежащая наследникам Леннона часть останется у издательства.

The Guardian ссылается на информацию издания Billboard о том, что Маккартни начал процесс 15 декабря 2015 года.

Закон США об авторских правах, принятый в 1976 году, предполагает, что авторы могут вернуть себе права на композиции через 56 лет после соглашения с издательством. Им необходимо предъявить требование в управление охраны авторских прав за период от двух до десяти лет до истечения 56-летнего срока.