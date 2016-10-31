Покупателям электронных ОСАГО при сбое в работе сайта предложат другую компанию

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Покупателям полиса ОСАГО в интернете в случае сбоя работы сайта автоматически предложат другого страховщика. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал редактор журнала "За рулем" автоюрист Сергей Смирнов.

"Это один из больших минусов существующей системы, когда мы покупаем бумажные и электронные полисы. Мы же заранее смотрим, насколько компания надежная, как она работает с клиентами, смотрим на удобство центра урегулирования убытков в случае ДТП и так далее. Когда человек заходит на сайт компании и происходит сбой, ему предлагают другую компания, которая может его не устраивать", – сказала он.

Единый агент РСА поддержит обязательные продажи электронных ОСАГО

Как пишет "Коммерсантъ", после 1 января электронные продажи автогражданки станут обязательными для всех компаний.

Система единого агента Российского союза автостраховщиков поддержит бесперебойность продаж в случае зависания сайтов страховщиков. Это означает, что, если по техническим причинам сайт страховщика не работает, потребитель получит возможность купить полис у другого страховщика, который будет ему предложен случайным выбором по номеру ПТС.