31 октября 2016, 17:40

Покупателям электронных ОСАГО при сбое в работе сайта предложат другую компанию

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Покупателям полиса ОСАГО в интернете в случае сбоя работы сайта автоматически предложат другого страховщика. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал редактор журнала "За рулем" автоюрист Сергей Смирнов.

"Это один из больших минусов существующей системы, когда мы покупаем бумажные и электронные полисы. Мы же заранее смотрим, насколько компания надежная, как она работает с клиентами, смотрим на удобство центра урегулирования убытков в случае ДТП и так далее. Когда человек заходит на сайт компании и происходит сбой, ему предлагают другую компания, которая может его не устраивать", – сказала он.

Единый агент РСА поддержит обязательные продажи электронных ОСАГО

Как пишет "Коммерсантъ", после 1 января электронные продажи автогражданки станут обязательными для всех компаний.

Система единого агента Российского союза автостраховщиков поддержит бесперебойность продаж в случае зависания сайтов страховщиков. Это означает, что, если по техническим причинам сайт страховщика не работает, потребитель получит возможность купить полис у другого страховщика, который будет ему предложен случайным выбором по номеру ПТС.

С первого января 2017 года автолюбители будут получать компенсации по ОСАГО в виде ремонта поврежденного автомобиля вместо денежных выплат. Кроме того, РСА совместно с Банком России разработал поправки в закон об ОСАГО, которые помогут защитить страховщиков от недобросовестных автоюристов.

Изменения в законе об ОСАГО предусматривают увеличение сроков рассмотрения направленных по почте претензий и уточнение требований по предоставлению автолюбителем поврежденной машины на осмотр страховщику.

