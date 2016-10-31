Водителя автомобиля заблокировали несколько эвакуаторов

Столичный автомобилист оказался заблокированным несколькими эвакуаторами. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

По словам автовладельца, он ехал по Варшавскому шоссе и заметил, как три эвакуатора мчались по дороге на большой скорости, перестраиваясь в форме шашечек. Водители грузовиков мешали потоку, не давали проехать и светили дальним светом.

"Эвакуатор подъехал бампер к бамперу и начал моргать дальним светом, чтобы я его пропустил. Однако из-за ограниченного пространства я продолжил совершать маневр в правом ряду, не дав совершить обгон", – заявил владелец легковушки.

Мужчина предположил, что после остановки на светофоре водитель эвакуатора по радиосвязи связался с коллегами. "После этого они начали зажимать меня в коробку уже втроем: один спереди, один слева и один сзади", – рассказал автолюбитель.

За официальными комментариями телеканал обратился к представителям Московского парковочного пространства. Сейчас в Москве работает 320 эвакуаторов, из них 170 машин принадлежат ГКУ "АМПП", а еще 150 – различным коммерческим структурам.