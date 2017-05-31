Травмы и деревья на машинах: как получить компенсацию после урагана

Прошедший шторм унес жизни 15 человек в Москве и Подмосковье, еще около 200 горожан получили травмы. Сильный ветер повредил кровли почти 300 домов, повалил десятки фонарей и светофоров, оказались сорваны линии электропередачи. Примерно у двух тысяч машин помяты кузовы и выбиты стекла. Оправившись от стресса, жители начали подсчитывать убытки от непогоды. Что делать, чтобы получить денежные компенсации, в эфире телеканала "Москва 24" рассказал юрист Тимур Маршани.

Ситуация первая: на автомобиль упало дерево

Если ваш автомобиль пострадал от упавшего дерева, оснований требовать выплаты от коммунальных служб города или от управляющей компании у владельца машины нет. "Если по договору имущественного страхования транспортное средство не было застраховано в установленном законом порядке, не были предусмотрены условия по выплате, связанные со стихийными бедствиями, страховщик имеет все основания отказать в урегулировании данного убытка и полностью отказаться от признания данного события происшествия страховым случаем", – пояснил юрист Тимур Маршани.

Получить деньги можно, если у вас полис КАСКО, и в нем прописан обязательный пункт – "Покрытие ущерба от падения предметов".

Если страховки нет, попытаться получить компенсацию все-таки можно. Адвокат Вадим Рождественский советует вызвать правоохранительные органы, чтобы участковый зафиксировал факт падения дерева и причинения ущерба имуществу.

"Далее ни в коем случае нельзя давать коммунальщикам быстро распилить и увезти его. Попросите обязательно составить акт и сделать спил с того участка дерева, где произошел отрыв, разлом или раскол, – подчеркивает эксперт. – Этот кусочек дерева нужно сохранить, в дальнейшем передать на соответствующую экспертизу, где эксперты дадут ответ, что явилось причиной отлома. Если это был просто порыв ветра, сильное воздействие, то, конечно, ущерб вы вряд ли возместите. Но если это случилось из-за того, что дерево болело, были какие-то гнилостные изменения в самой структуре дерева, то шансы на возмещения вреда очень высоки".

По словам адвоката Жана Семенова, если вы обнаружили свое авто под деревом, нужно сразу же вызывать представителей местного ЖКХ. Дальше нужно произвести детальную фото- и видеосъемку, сделать независимую экспертизу и получить на руки оценочный акт. С этим документом можно идти в суд.

Ситуация вторая: в квартире выбило стекла

Еще одно последствие штормового ветра – разбитые стекла в квартире и выпавшие оконные рамы. "Все расходы связанные с остеклением, с приведением в первоначальное состояние фасадной части остекления балкона, целиком лягут на плечи собственника, при условии если его имущество не было застраховано", – добавил Маршани.

Чтобы получить компенсацию, страховка должна быть расширенной, то есть иметь дополнительные пункты: битье стекол, разрушения от падения деревьев, бетонных столбов, повреждения бытовой техники вследствие перепадов напряжения, заливы вследствие сильных осадков, а также повреждение системы кондиционирования из-за низких температур.

Как получить компенсацию за травмы

По словам юриста, чтобы зафиксировать травму, нужно обратиться в неотложную медицинскую помощь или вызвать скорую. "Ни в коем случае не стоит ставить под угрозу свою жизнь и здоровье. Обратите внимание, куда вы поступили, в связи с чем. Если у вас нет договора личного страхования (договор страхования жизни), город установил конкретный лимит выплаты, которую вы получите, если были госпитализированы и вам был причинен тяжкий вред здоровью", – добавил юрист.

Лимит выплат таков: семьям погибших полагается компенсация в один миллион рублей, госпитализированным в больницу – 500 тысяч, получившим амбулаторную помощь – 100 тысяч рублей.

Помимо этого, если у вас есть полис добровольного страхования от несчастных случаев с пунктами "Стихия" и "Пожар", можно получить бесплатное лечение в любой клинике, указанной в полисе. Все услуги врачей будут полностью возмещены страховой компанией.