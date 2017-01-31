Москвичи купили треть от всех Lamborghini в России, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Всего в России в прошлом году продали 25 машин итальянской марки, что на шесть штук больше, чем в 2015. Из них 17 купили в Москве и Подмосковье, пять – в северной столице, и по одной во Владивостоке, Тольятти и Саратове.

Самыми популярными оказались модели Huracan стоимостью от 13,5 миллиона рублей – за прошедший год в России реализовано 19 машин. Остальные шесть – Lamborghini Aventador, которые стоят дороже 17 миллионов рублей.