31 января 2017, 16:01

Транспорт

Москвичи купили треть от всех Lamborghini в России

Фото: lamborghini.com

Москвичи купили треть от всех Lamborghini в России, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Всего в России в прошлом году продали 25 машин итальянской марки, что на шесть штук больше, чем в 2015. Из них 17 купили в Москве и Подмосковье, пять – в северной столице, и по одной во Владивостоке, Тольятти и Саратове.

Самыми популярными оказались модели Huracan стоимостью от 13,5 миллиона рублей – за прошедший год в России реализовано 19 машин. Остальные шесть – Lamborghini Aventador, которые стоят дороже 17 миллионов рублей.

В прошлом году в России выросли продажи сегмента люксовых автомобилей в целом – на 6,5 процента. При этом, около 60 процентов пришлось на Mercedes-Benz Maybach S-Class.

автомобили Lamborghini спорткары продажи автомобилей

