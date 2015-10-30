Лимузины для первых лиц начнут выпускать под брендом "Мономах"

Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", где планируют собирать автомобили для первых лиц государства, подал сразу несколько заявок на регистрацию товарного знака "Мономах". Об этом m24.ru рассказал представитель Роспатента.

"27 октября поступили две заявки на регистрацию товарного знака "Мономах". Заявитель – ФГУП "Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "Нами", – пояснил собеседник.

Товарный знак направлен в Роспатент в нескольких вариациях, исполненных разными кириллическими шрифтами.

Пресс-служба "НАМИ" от комментариев воздержалась, отмечает "Агентство Москва".

Напомним, в 2013 году правительство России приступило к разработке проекта "Кортеж", в рамках которого в Москве запустят производство машин представительского класса. Проект был поручен центральному научно-исследовательскому автомоторному институту "НАМИ".

Производство, для начала от 5 до 20 тысяч машин в год, планируется запустить уже к 2017 году. Общий объем государственного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок "Кортежа" на 2013 год составлял 12 миллиардов рублей.