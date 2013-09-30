Range Rover Sport: supercharged по-русски

"Москва рулит": Range Rover Sport

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова изучает надпись SUPERCHARGED на двигателе нового Range Rover Sport, пятаясь разобраться в технических особенностях нагнетателей и в национальных особенностях езды.

У нормального русского человека существует тяга к скорости, а точнее, к быстрому перемещению себя любимого в пространстве. Об этом еще Гоголь писал: мол, какой же русский не любит быстрой езды! Если бы Николай Васильевич жил сейчас, он бы ездил не в запряженной гнедыми тройке, а в салоне нового Range Rover Sport, под капотом которого обосновался целый табун в 520 лошадей.

В этой машине за скорость отвечает V-образный двигатель объемом в пять литров. Особенную гордость владельца автомобиля вызывает надпись SUPERCHARGED, нанесенная огромными буквами на двигателе и горящая на "приборке". Слово рождает благоговейный трепет даже у человека, который с английским на "вы", ведь приставка "супер" означает что-то очень хорошее: супермашина, к примеру, или супердвигатель.

Фото: Анастасия Трегубова

Никто не спорит, что Range Rover Sport - машина хорошая, но стоит знать, что supercharged переводится как "нагнетатель". Это значит, что двигатель автомобиля оборудован механическим нагнетателем, которые некоторые ошибочно принимают за турбонаддув.

Что такое нагнетатель и зачем он нужен? Для начала ответим на второй вопрос. Никто не спорит, что двигатель у машины должен быть мощным, а этот показатель зависит от объема цилиндров и количества подаваемой в них топливно-воздушной смеси. То есть чем больше топлива сгорает в цилиндрах, тем больше мощность двигателя. Самый простой способ повысить ее - увеличить количество цилиндров и рабочий объем "движка".

Но есть и минусы этого простого решения: размеры и вес двигателя тоже увеличиваются. Поэтому еще 150 лет назад была придумана система наддува, которая поставляла в цилиндры большее количество горючей смеси за то же время. Мощность двигателя увеличивалась, а вес оставался прежним.

Фото: Анастасия Трегубова

На сегодняшний день есть три вида наддува. Первый - механический, который приводится в действие через привод от двигателя. Это как раз наш supercharged во всей его красе.

Второй тип - газотурбинный, в нем лопасти приводятся в движение отработанными газами. Кстати, он используется на подавляющем большинстве оборудованных наддувом автомобилей.

И третий вид наддува - резонансный. Он более сложный в исполнении, использует кинетическую энергию объема воздуха во впускных коллекторах и ставится на автомобили достаточно редко.

И неважно, что написано на багажнике автомобиля: supercharged, как в случае с Range Rover Sport, kompressor, как на Mercedes или банальное turbo. Ведь по сути это означает лишь одно: в двигателе этой машины стоит нагнетатель, который загоняет воздух в цилиндры, увеличивая мощность двигателя. И правильно делает, скажу я вам. Ведь мы как соотечественники Гоголя любим быструю езду - и с этим ничего не поделаешь. Национальная особенность.

Анастасия Трегубова