Юрлица смогут оформить электронный полис ОСАГО с 1 июля

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Страховые компании смогут покупать электронные полисы ОСАГО для юридических лиц с 1 июля, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков.

"За прошедший год клиенты страховых компаний – физические лица смогли оценить все преимущества использования электронных полисов ОСАГО. Теперь такая возможность появится у юридических лиц", – цитирует пресс-служба РСА президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса.

Компании могут самостоятельно решить, сколько полисов ОСАГО продавать электронным способом.

Продажи электронных полисов ОСАГО в форме пролонгации для физических лиц стартовал в прошлом году с 1 июля. Затем с 1 октября оформить полис стало возможным не только у своего страховщика, но и любого другого.

В настоящее время электронные полисы ОСАГО физическим лицам продают 14 компаний-членов РСА.

Чтобы купить Е-полис ОСАГО, нужно создать личный кабинет и заполнить заявление на сайте страховщика. Далее клиенту выставляется счет, после оплаты которого страхователь получает полис в личном кабинете и на электронную почту.