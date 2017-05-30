Назван самый угоняемый автомобиль в России

Фото: hyundai.ru
Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых в России автомобилей по итогам первого квартала 2017 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос страховых компаний.
Следом в рейтинге идут Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery, Lexus LX, Kia Rio, Ford Focus, Audi Q5 и BMW X5.
Эксперты отмечают, что бюджетные авто, такие как Hyundai Solaris, Kia Rio и Ford Focus, разбирают на запчасти, в то время как машины премиального сегмента – Lexus LX, Audi Q5 и BMW X5 – чаще угоняют под заказ.
По итогам 2016 года самым угоняемой маркой в России признали Toyota. У похитителей пользовались популярностью три модели – Camry, Land Cruiser и RAV4. Также в список вошли Hyundai Solaris, Hyundai IХ35, Mazda CХ-5, Kia Sportage, Kia Sorento, Kia Rio, Lada Priora, Lada Granta, BMW X1, Mitsubishi Pajero Sport и Ford Focus.
Hyundai Solaris стал самым продаваемым автомобилем в Москве и Санкт-Петербурге по итогам 2016 года. В столице в 2016 году продали 13,7 тысячи автомобилей Hyundai Solaris.