30 апреля 2015, 17:39

Транспорт

Большинство машин эвакуируют возле знака "Остановка запрещена"

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

78 процентов автомобилей в городе эвакуируют из-за игнорирования знака "Остановка запрещена". Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе портала "Активный гражданин".

Еще 4 процента эвакуаций приходится на нарушение знака "Стоянка запрещена".

В "Активном гражданине" напомнили, что москвичи имеют возможность оспорить штраф, предъявленный Московской административной дорожной инспекцией. Это можно сделать через интернет на городском портале "Автокод". По данным опроса на "АГ", о возможности электронного обжалования знают 57 процентов жителей столицы.

Поводом для обращения могут стать, например, ошибка при определении госномера автомобиля, вынужденная остановка, смена владельца машины или отсутствие в зоне прямой видимости запрещающего знака. Процедура обжалования занимает 10–13 дней.

Как проверить статус обращения в МАДИ онлайн

Напомним, портал "Автокод" открылся весной 2014 года. Его основная задача – предоставить водителям данные об истории владения автомобилем. За год сервисом воспользовались уже 1,2 миллиона пользователей.

На портале можно посмотреть, в каких авариях побывала машина, есть ли на ней долги, и узнать о штрафах с фотографиями правонарушений. А в сентябре на портале "Автокод" открылся раздел, где водители могут найти данные о повреждениях автомобилей, представленные страховыми компаниями.

Здесь также можно проверить наличие и оплатить штрафы. Об их погашении придет моментальное оповещение.

Сюжеты: Референдумы "Активный гражданин" , Эвакуация автомобилей в Москве
автомобили МАДИ эвакуация автомобилей Активный гражданин портал Автокод

