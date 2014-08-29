Автоконцерн Audi отзовет около 70 тысяч автомобилей по всему миру

Фото: ИТАР-ТАСС

Немецкий автоконцерн Audi отзывает около 70 тысяч автомобилей по всему миру из-за возможных проблем с тормозной системой. Об этом сообщил сегодня представитель компании, передает ИТАР-ТАСС.

Так, будут отозваны седаны моделей A4, A5, A6 и A7, а также кроссоверы Q5 и Q7, произведенные в марте-декабре 2012 года с двигателями TDI. По словам представителя Audi, проблемы могут возникнуть из-за того, что в усилитель тормозного привода может попадать моторное масло, в результате чего водителю придется сильнее нажимать на педаль торможения.

Тем не менее, в "Ауди" отметили, что до сих пор не было зафиксировано случаев ДТП, вызванных этим дефектом. Как отметил представитель марки, все работы по устранению дефекта будут проведены абсолютно бесплатно. Затронет ли сервисная акция Россию, пока не сообщается.