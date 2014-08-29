Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Автомобили

29 августа 2014, 19:33

Автоконцерн Audi отзовет около 70 тысяч автомобилей по всему миру

автомобили машины Audi неполадки

Фото: ИТАР-ТАСС

Немецкий автоконцерн Audi отзывает около 70 тысяч автомобилей по всему миру из-за возможных проблем с тормозной системой. Об этом сообщил сегодня представитель компании, передает ИТАР-ТАСС.

Так, будут отозваны седаны моделей A4, A5, A6 и A7, а также кроссоверы Q5 и Q7, произведенные в марте-декабре 2012 года с двигателями TDI. По словам представителя Audi, проблемы могут возникнуть из-за того, что в усилитель тормозного привода может попадать моторное масло, в результате чего водителю придется сильнее нажимать на педаль торможения.

Тем не менее, в "Ауди" отметили, что до сих пор не было зафиксировано случаев ДТП, вызванных этим дефектом. Как отметил представитель марки, все работы по устранению дефекта будут проведены абсолютно бесплатно. Затронет ли сервисная акция Россию, пока не сообщается.

История вопроса

Audi AG - немецкая автомобилестроительная компания в составе концерна Volkswagen Group. Объем производства компании в 2010 году составил около 1,1 автомобилей (рост на 23,4 % по сравнению с 2009 годом).

Фирма динамично развивается по большинству существующих сегодня автонаправлений. Это бизнес-сегмент (А6), представительский (А8), спортивные и гоночные автомобили (Audi TT, спортивные версии A4, суперкар R8), а также кроссоверы Q7,Q5 и Q3.

Стоит отметить, что в 2012 году немецкие специалисты по автомобилям признали машины марки Audi лучшими среди подержанных авто.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать