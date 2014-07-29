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Автомобили

29 июля 2014, 18:41

Автохлам будут хранить на спецстоянках не больше 3 месяцев

автомобили ОАТИ автохлам Дмитрий Семенов брошенные автомобили

"Интервью": Дмитрий Семенов - об утилизации брошенных автомобилей

Брошенные машины можно будет забрать со спецстоянок в течение 3 месяцев. После этого автохлам будут утилизировать, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" начальник объединения административно-технических инспекций Дмитрий Семенов.

По его словам, срок, в который владелец сможет забрать со стоянки брошенное авто, пока не закреплен на законодательном уровне.

"Сейчас готовится новая редакция постановления правительства Москвы по работе с брошенным транспортом, где этот срок будет четко определен - три месяца, не более", - рассказал он.

Автохлам

Автомобили считаются брошенными, если они не имеют госномера, в них присутствует захламление грузового или пассажирского отсека, свободный доступ в салон или явные признаки долгого простоя.

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Чиновник добавил, что в Москве работают 14 специализированных стоянок, на которые вывозится брошенный автотранспорт.

По словам Семенова, за I полугодие 2014 года с улиц Москвы было вывезено и утилизировано около 8 тысяч бесхозных автомобилей. При этом 4-5 лет назад ежегодно утилизировалось более 20 тысяч машин, а в прошлом году - 17,5 тысяч.

Как ранее сообщало M24.ru, 1 января 2015 года вступит в силу новый порядок выявления, эвакуации и утилизации брошенных машин, согласно которому хозяевам автохлама дадут месяц на то, чтобы убрать его с улицы, и еще три - на то, чтобы выкупить со штрафстоянки. После этого машина будет утилизирована.

Пожаловаться на автохлам можно на портале "Наш город", заполнив соответствующую заявку. К заявке необходимо прикрепить фотографию машины и указать адрес ее нахождения.

Кроме того, для скорейшей ликвидации брошенного автомобиля из своего района, жители могут написать обращение в местную управу (в отдел ЖКХ) или окружную административно-техническую инспекцию (АТИ). Также можно оставить сообщение на официальном сайте, который есть у каждой префектуры, в разделе "транспорт".

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