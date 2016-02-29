Срок действия льготного тарифа в системе "Платон" пока не определен – оператор

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Правительство продлило действие льготного тарифа для большегрузов в системе взимания платы "Платон", свидетельствует документ, размещенный на интерне-портале правовой информации.

Как уточняет пресс-служба компании "РТ-Инвест Транспортные системы", которая является оператором данной системы, срок применения коэффициента 0,41 при расчете размера платы будет определен позже, а информация о том, что льготный тариф продлен до 30 июня 2017 года – не соответствует действительности.

Предполагалось, что с 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года он составит 3,06 рубля, но позднее было принято решение продлить действие льготного тарифа. В настоящий момент он составляет 1,53 рубля за километр пути. При этом ряд СМИ сообщил, что действие льготного тарифа будет продлено до 30 июня 2017 года.

Система обслуживания пользователей автоматизированной системы взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн в счет возмещения причиняемого ими федеральным трассам вреда (система "Платон") начала свою работу по всей России с 15 ноября 2015 года. Действие системы распространяется на 50 тысячкилометров федеральных трасс на территории России, за исключением платных федеральных трасс государственной компании "Автодор".

Планируется, что к III кварталу 2017 года на всей территории РФ будет установлена 481 рамка контроля оплаты проезда.