29 февраля 2016, 09:25

Транспорт

8 марта москвички получат скидки в городском каршеринге

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Бесплатные минуты для поездки подарит москвичкам на 8 марта оператор городского каршеринга "Делимобиль". Об этом Агентству "Москва" сообщил гендиректор компании Станислав Грошов.

"Конечно же, мы сделаем подарок для девушек. Мы видим, что 35 процентов наших клиентов – это представительницы прекрасного пола. Мы сделаем все, чтобы они чувствовали себя особенными в этот день. Будем дарить бесплатное время", – сказал Грошов.

Ко Дню защитника Отечества компания "Делимобиль" также дарила подарки – каждому 23-му арендатору авто предоставлялось 23 бесплатные минуты пользования каршерингом.

Ранее m24.ru сообщало, что столичная система каршеринга пополнилась 200 новыми машинами оператора "Делимобиль". Таким образом, общий парк арендных авто вырос до 500. Кроме того, к системе каршеринга месяц назад присоединился оператор Car5.

"Москва в цифрах": Машина на час

Планируется, что к концу 2016 года для москвичей станут доступны 1500 машин Hyundai Solaris. А к апрелю пользователи уже получат возможность оставлять отзывы о поездках в арендных авто в мобильном приложении оператора городского каршеринга "Делимобиль".

Предполагается, что весной пользователи системы смогут совершать поездки на арендных машинах внутри Большого бетонного кольца (трасса А108). Оператор также рассматривает возможность оснастить авто навигаторами и точками доступа Wi-Fi.

По данным на ноябрь прошлого года, за время работы системы каршеринга москвичами было совершено более 10,5 тысячи поездок.

Каршеринг – вид краткосрочной аренды автомобиля с поминутной или почасовой оплатой и возможностью вернуть машину в любом из пунктов обслуживания. Подобная форма проката объединяет преимущества общественного и личного транспорта, так как машины предоставляются по необходимости за невысокую арендную плату.

Каршеринг не привязан к станциям метро, то есть водитель может взять автомобиль в личное пользование в любое время суток, в любой точке города. По разным оценкам, автомобиль для каршеринга заменяет от 8 до 15 личных авто, а это значительно снижает загруженность дорог припаркованными машинами.

