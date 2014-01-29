Автомобили в России из-за утилизационных сборов подорожали на 5-10%

Автомобили в России стали дороже на 5-10% из-за утилизационных сборов

В России могут подорожать автомобили. Несмотря на то, что уровень локализации российского производства растет, значительная часть компонентов импортируется, и покупают их производители за валюту, рассказал в эфире радио "Москва FM" генеральный директор портала "Автодилер.ру" Олег Дацкив.

Кроме того, с этого года для местных автопроизводителей ввели утилизационные сборы. Машины подорожали примерно на 5-10%, сказал он.

Однако в целом Дацкив считает, что процесс подорожания авто вполне закономерный и ничего странного в этом нет. "Дорожает все, что импортируется и базируется на иностранных агрегатах и компонентах", - пояснил он.