В России автомобили меняют намного чаще, чем в США

Фото: М24.ru

В России автовладельцы меняют своих "железных коней" раз в 4,5 года, а если автомобиль не новый – раз в три года. В США автомобиль в среднем остается в одних руках около 8 лет. Таковы данные исследования, проведенного аналитическим агентством "Автостат".

Российский автовладелец, обзаведясь новой машиной, покупает ей замену в среднем через 4,5 года. Хозяева машин с пробегом делают это в полтора раза чаще – через 35 месяцев, то есть менее чем через три года.

Чаще других машины меняют владельцы дорогих, престижных марок, особенно немецких. Хозяева Mercedes-Benz, BMW и Audi обычно покупают новый автомобиль через два с половиной или три года (то же самое относится и к более демократичному Volkswagen).

Дольше всего верность хранят отечественным "Ладам" – 5,5 лет. Из иностранных машин здесь пальма первенства принадлежит "японцам" Subaru, Mitsubishi, Honda и Suzuki – средний срок владения этими автомобилями после первой покупки составляет четыре года и семь месяцев.

Среди россиян, купивших подержанный автомобиль, каждый седьмой не владеет им и года, спеша приобрести новый, а почти 70 процентов делают это в течение ближайших четырех лет.

Между тем, американцы остаются верны своим четырехколесным друзьям куда дольше. По данным чикагской аналитической компании Experian, в среднем житель США владеет автомобилем 93 месяца, то есть около восьми лет. Рекорд в этом плане принадлежит маркам Dodge и Buick, которые остаются в одних руках по 113 месяцев.

Зато Ford может похвастать самым большим числом верных покупателей – 61 процент американских автомобилистов отдаёт предпочтение исключительно ему, не глядя на другие бренды, причём эти люди меняют автомобили только раз в 110 месяцев. На втором месте по лояльности покупателей стоит Subaru. Приобретатели элитных автомобилей в наибольшей степени верны маркам Lexus и Mercedes-Benz, зато реже всего меняют Acura и Volvo.