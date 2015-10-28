Водитель внедорожника выстрелил в легковушку на проспекте Вернадского

Фото: m24.ru

Водитель внедорожника открыл стрельбу по легковушке на западе города, сообщили m24.ru в пресс-службе столичной полиции.

По словам собеседника издания, инцидент произошел на проспекте Вернадского около семи утра. В полицию обратился автовладелец легкового автомобиля.

Мужчина заявил, что на светофоре рядом с ним поравнялся внедорожник, затем раздался хлопок. У легковушки повреждено правое переднее стекло, пострадавших нет.

Некоторые СМИ сообщают о том, что водитель внедорожника стрелял в пешехода, однако в полиции эту информацию не подтвердили.