28 октября 2015, 08:52

Транспорт

Водитель внедорожника выстрелил в легковушку на проспекте Вернадского

Фото: m24.ru

Водитель внедорожника открыл стрельбу по легковушке на западе города, сообщили m24.ru в пресс-службе столичной полиции.

По словам собеседника издания, инцидент произошел на проспекте Вернадского около семи утра. В полицию обратился автовладелец легкового автомобиля.

Мужчина заявил, что на светофоре рядом с ним поравнялся внедорожник, затем раздался хлопок. У легковушки повреждено правое переднее стекло, пострадавших нет.

Некоторые СМИ сообщают о том, что водитель внедорожника стрелял в пешехода, однако в полиции эту информацию не подтвердили.

автомобили стрельба проспект Вернадского чп

