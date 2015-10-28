В Госдуме предлагают убрать из автомобильных номеров код региона

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Госдума может рекомендовать правительству России убрать из номерных знаков автомобилей код региона. Об этом m24.ru рассказал заместитель председателя комитета по транспорту нижней палаты парламента Александр Старовойтов. Он подчеркнул, что в ближайшее время запросит необходимую информацию у ГИБДД и после ее изучения обратится в правительство с официальным письмом об изменении ГОСТа номерных знаков. Замначальника ГИБДД России Владимир Кузин отметил, что предложения об отказе от кода региона уже поступали в ГИБДД, но пока никаких решений по этому вопросу принято не было.

"Если статистика ГИБДД подтвердит, что без регионального индекса можно будет абсолютно четко устанавливать владельца автомобиля, и если оставшихся данных номера будет хватать на всю территорию Российской Федерации, то можно будет пересмотреть ГОСТ для номеров", – сказал Старовойтов.

Он добавил, что в ближайшее время запросит у ГИБДД необходимую информацию, после изучения которой сможет обратиться с официальным письмом в правительство.

Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин отметил, что код региона в номерных знаках уже не играет такой важной роли, поскольку сейчас машину можно зарегистрировать где угодно. "Сейчас номера регионов полезной информации не несут. Предложения о том, чтобы отказаться от использования кода региона в номерных знаках, рассматривались. Но пока еще они не находятся в стадии решения. Для этого нужно изменить ГОСТ на регистрационные знаки, убирать оттуда регионы", – подчеркнул он.

При этом он отметил, что в случае принятия нового формата номерных знаков, возможность появления "дублей" исключена. "Номерные знаки не начнут повторяться ни в коей мере. Ведется очень жесткий учет, и на сегодняшний день изготовители знаков присылают их нам на утверждение. Номера изготавливаются централизованно на Гознаке. Если появился дубль, значит, этот номер фальшивый. Но это уже совсем другая история, и она наказуемая", – заключил чиновник.

Согласно ГОСТу, для использования на знаках транспортных средств разрешены 12 букв кириллицы, имеющие графические аналоги в латинском алфавите: А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х. Помимо этого, в номере должен присутствовать индекс региона, состоящий из двух либо трех цифр. Коды присваивались субъектам Федерации в алфавитном порядке, начиная с республик и краев. Информацию о регионах содержат также автомобильные номера США. Там используются разные типы номеров для физических лиц, организаций и транспорта, который используется для коммерческих перевозок. Кроме того, есть дилерские номера, которые закрепляются за владельцем, а не за авто. Иными словами, обладатель такого номерного знака может устанавливать его на несколько разных автомобилей.



Индекс региона утратил фактическую значимость, но сохранил субъективную составляющую, отмечает координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

"Машину сейчас можно зарегистрировать в любом регионе, независимо от прописки владельца. Однако у нас в стране сформировалась целая "субкультура номеров". Например, всем известные перегруженные фуры с индексом "05", которые очень медленно едут, скапливаются в колонны и затрудняют нормальное движение", – пояснил он.

Шкуматов добавил, что современный внешний вид автомобильных номеров привычен, и его изменения могут вызвать путаницу. "Если поменять ГОСТ, всем автовладельцам придется менять номера, что приведет к некоторым расходам и неодобрению. Или же возникнет путаница, если разрешить использовать номера как старого, так и нового образца. Поэтому можно просто изменить отношение людей: чтобы они воспринимали эти цифры просто как дополнение к основному индексу, а не как привязку к конкретному региону", – заключил эксперт.

Председатель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев отмечает, что номера без привязки к конкретному региону давно вошли в зарубежную практику.

"Предложение отказаться от кода региона в номере абсолютно разумно. Чтобы не было совпадений, можно разработать форму единого номера. Например, с четырьмя цифрами и четырьмя буквами, как во многих европейских странах. Там номер содержит информацию о территориальном подразделении полиции, которое этот знак выдало, но жесткой привязки к региону нет. Вообще "региональная" система используется только у нас и в США", – подчеркнул собеседник m24.ru.

Напомним, ранее депутаты Госдумы предлагали запретить выдачу автомобилистам номерных знаков "ВОР" и с другими неблагозвучными сочетаниями. Кроме того, на рассмотрение нижней палаты парламента поступил законопроект о продаже "красивых" номеров на аукционах. Согласно документу номера с одинаковыми или зеркальными буквами и цифрами планируется продавать на электронных аукционах по безналичному расчету. Речь идет о номерах типа 222, 555, "ННН", "СОС".