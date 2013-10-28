Mercedes CLS 350 Shooting Brake: первый среди равных

Фото: Анастасия Трегубова

Ведущая программы "Москва рулит" Анастасия Трегубова тестирует Mercedes-Benz CLS Shooting Brake и понимает, что симпатичные универсалы нечасто встречались в истории автомобилестроения. Впрочем, если хорошо покопаться в памяти, пять "красавчиков" наберется.

Когда я тестировала Mercedes-Benz CLS Shooting Brake, поймала себя на мысли, что нечасто встретишь столь красивую машину в кузове универсал. Нет, чистым универсалом назвать этот автомобиль сложно – это скорее четырехдверное купе с элементами кузова универсал. И все равно: ярко, смело, рискованно но, повторюсь, красиво! И вот здесь мне захотелось вспомнить, у каких производителей были столь же привлекательные, на мой взгляд, автомобили в универсальном кузове, то есть в том кузове, который изначально позиционировался как "надстройка" к седану. О дизайне никто не задумывался, на первом месте стоял объем и вместительность багажного отсека. И называли их по-простому: сарай. Тем не менее, я вспомнила как минимум пять симпатичных универсалов.

Alfa Romeo 159 Sportwagon. Фото: alfaromeo.com

V место: Alfa Romeo 159 Sportwagon

Несмотря на то что модель уже 2 года как снята с производства, ее все еще можно назвать одним из самых красивых автомобилей в сегменте D. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Итальянские дизайнеры, в частности, Джорджетто Джуджаро и центр стиля Alfa Romeo всегда отличались хорошим вкусом. Правда, как раз объем багажного отсека у "Альфы" маловат — всего 445 литров. Это один из самых скромных показателей среди конкурентов. Что ни сделаешь ради красоты? Впрочем, скоро на конвейер станет Alfa Romeo Giulia – и, если верить концепту, универсал по имени "Джулия" продолжит славные традиции 159-го "Спортвэгона" в области дизайна.

Chrysler 300C Touring. Фото: chrysler.ru

IV место: Chrysler 300C Touring

Перед вами как раз тот случай, когда универсал выглядит не менее солидно, чем седан, — Chrysler 300С Touring. Когда в 2003 году американцы показали предсерийный концепт Chrysler 300C Touring Concept, сразу стало ясно, что серийная машина будет выглядеть мощно. Особой любовью 300С в исполнении универсал пользуется у отдельных подразделений ДПС, поэтому этой машине уступают дорогу, даже если она без "люстр" на крыше. Просто по привычке.

Audi RS4 Avant. Фото: audi.ru

III место — Audi RS4 Avant

Парни из Ингольштадта знают толк в универсалах, подтверждением является то, немцы продают больше "сараев", чем BMW и Mercedes вместе взятые. Модель RS4, например, выпускается только в этом кузове - это тоже о чем-то говорит. Пусть Audi не сильно изгаляется в дизайнерских изысках на протяжении уже многих лет, пусть А4 Avant и А6 Avant практически не отличаются друг от друга, все равно стабильность – признак мастерства. А в данном случае эта стабильность подкреплена объемом продаж.

Ferrari FF. Фото: ferrari.com

II место: Ferrari FF

Ferrari – и универсал? Нонсенс! Но нет, полноприводный FF (что расшифровывается как Ferrari Four) по всем формальным признакам является как раз универсалом. Поэтому и включен в мой своеобразный хит-парад. В багажник этого автомобиля можно загрузить хоть чемоданы, хоть лыжи и сноуборды: в обычном виде объем грузового отсека Ferrari (звучит непривычно, согласитесь) составляет 450 литров – больше, чем у Alfa Romeo 159 Sportwagon! А если сложить задние сиденья, объем увеличится до всех 800 литров. Огромный багажник в итальянском суперкаре – неслыханное дело для автомобильных консерваторов. Потому и второе место.

Mercedes CLS Shooting Brake. Фото: Анастасия Трегубова

I место: Mercedes CLS Shooting Brake

Конечно же, Mercedes. Ну, люблю я эти машины, ничего не скажешь! Конечно, это на все 100% имиджевый автомобиль - не для эгоистов, а более практичных семейный людей, для которых простой универсал – слишком скучная затея. Противоречий в новинке мы так и не нашли. Для кого-то – броское купе. Для других – практичный универсал, машина на каждый день. В общем, если нужно в булочную с шиком, да еще с женой и детьми, вставайте в очередь в салонах.

Анастасия Трегубова