Ученики московской автошколы не смогли получить права после обучения

Клиенты столичной автошколы не смогли получить права после обучения

Ученики московской автошколы не получили водительские удостоверения. Оказалось, что их документы и деньги, заплаченные за обучение, пропали, а в ГИБДД никакой информации о них не поступало, сообщает канал "Москва 24".

По словам клиентов, их документы и деньги за обучение украли сотрудники автошколы. По их данным, заместитель генерального директора центральной автошколы исчез вместе с деньгами.

После этого пострадавшим заявили, что обучение можно продолжить, но за дополнительную плату и в другой автошколе - партнерской компании.

Люди отказались от предложенных условий и потребовали, чтобы обучение продолжилось на прежнем месте. Однако выяснилось, что в договорах с автошколой про образовательные услуги речи не шло. Людям предлагали лишь так называемые консультации.

Как говорят специалисты, в подобного рода договорах должно быть четко прописано оказание именно образовательных услуг, а указана их фиксированная стоимость. На официальном сайте учреждения помимо информации о лицензии должна быть размещена информация о согласовании программ и разрешение на обучение от ГИБДД.

"С прошлого года введены новые программы приказом Министерства образования и науки. У многих лицензии уже есть, однако для того, чтобы войти в правовое поле в новых условиях, должны должны получить заключение и согласование программ. Но надо иметь в виду, если не будет заключения и согласования, то эти учебные группы просто не будут регистрировать в ГИБДД и не допустят к экзаменам", - говорит замдиректора департамента профессионального образования ДОСААФ России Николай Куликов.

Таким образом, ученики организации, которая по договору оказывает только консультационные услуги, получить права все равно не могут.

По словам замначальника отдела экзаменационной работы управления ГИБДД Москвы Ильи Молодцова, указанная автошкола подавала документы на согласование программ профессионального обучения водителей в 2014 году, но получила отказ.

При этом директор автошколы считает себя пострадавшим в этой ситуации. Руководство школы настаивает, что несколько сотрудников разработали мошенническую схему, возможно, выдавали поддельные документы и воровали деньги.

"Замешано два-три сотрудника нашей атошколы. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются этим вопросом, что это были поддельные документы. Ни одной копейки в кассу автошколы не попало. Мы передали эти документы в УБЭП", - говорит директор автошколы Сергей Лобырев.

Тем временем, как говорят пострадавшие, автошкола не прекращает набора учеников.