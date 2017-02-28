Неизвестные устроили дрифт на BMW около МГУ

Два автомобиля BMW M5 устроили дрифт в потоке машин на Воробьевых горах вблизи от МГУ. Запись с видеорегистратора опубликовали в Instagram.

Это не первый подобный случай нарушения правил дорожного движения.

В 2016 году сын вице-президента компании "Лукойл" Руслан Шамсуаров, а также Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков устроили гонки на Gelandewagen. Одной из пассажирок тогда оказалась Мара Багдасарян.

Позднее выяснилось, что за Багдасарян числятся 72 неоплаченных штрафа за нарушение ПДД. Их общая сумма составила 183 тысячи рублей. Багдасарян приговорили к 600 часам обязательных работ и назначили 24 дня административного ареста, которые она провела в СИЗО. За уклонение от выполнения обязательных работ ее арестовали на 15 суток.

Прокуратура направила в суд иск о пожизненном лишении водительских прав Мары Багдасарян, ссылаясь на наличие медицинских противопоказаний. Он будет рассмотрен 21 марта.

В 2016 году лишили прав Пайнура Погосяна. Он устроил дрифт на спорткаре BMW вокруг автоинспектора на Воробьевых горах и выложил видео в интернет. Полицейские также установили, что 22-летний молодой человек неоднократно намеренно нарушал правила дорожного движения.

