ГИБДД сможет штрафовать иностранцев за нарушения на дорогах

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Федеральная таможенная служба планирует открыть ГИБДД доступ к базе иностранных автомобилей, въехавших на территорию России. Об этом m24.ru рассказала начальник отдела по связям с общественностью Центрального таможенного управления ФТС Екатерина Анчипорова. Таможенники готовы наладить доступ в ближайшее время. Это позволит привлечь к административной ответственности иностранцев, нарушивших ПДД на территории России, пояснил m24.ru заместитель начальника ГИБДД РФ Владимир Кузин. Уже разработана необходимая технологическая карта. Водителей-иностранцев, которые не оплатят полученные штрафы, больше не будут пускать на территорию России.

"Обмен данными у нас осуществляется по мере необходимости по системе тех или иных запросов. Администрированием этой базы данных занимается Федеральная таможенная служба, и пока мы не можем открыть всю базу для ГИБДД. Но эта работа идет на федеральном уровне", – рассказала Анчипорова.

По ее словам, в базе данных содержится исчерпывающая информация обо всех машинах с иностранными номерами, которые пересекают границу, а также об их владельцах. "Иностранное физическое лицо не имеет право передавать управление автомобилем на территории России кому-либо еще. То есть, только сам владелец автомобиля может находиться за рулем", – пояснила она.

Доступ к базе иностранных автомобилей, въехавших на территорию страны, позволит значительно упростить работу инспекторов ДПС, отмечает заместитель начальника ГИБДД РФ Владимир Кузин.

"При выявлении нарушения в автоматическом режиме штраф отправляется собственнику, поскольку вся информация по машине, по владельцу и по собственнику будет в базе таможни. Созданием базы занимается ФТС. Мы формируем только технологическую карту, чтобы получать от таможни информацию по иностранным автомобилям. И она уже готова", – отметил Кузин.

По словам Кузина, тем автовладельцам, кто не оплатит штрафные квитанции, будет закрыт въезд на территорию России. Причем как на этом автомобиле, так и каким-либо другим способом.

"Если собственник не оплатит штраф, то в следующий раз он не въедет в Российскую Федерацию. И он уже сам для себя решает: либо оплатить все долги, либо выкинуть квитанции в мусорную корзину и больше не возвращаться. Ему будет закрыт въезд на территорию Российской Федерации", – подчеркнул Кузин.

ГИБДД России отправляет штрафные квитанции всем нарушителям ПДД. Однако на сегодняшний день только с некоторыми странами-соседями есть соглашения о взаимном признании решений по делам об административных правонарушениях. Речь идет о Белоруссии, Армении, Казахстане, Киргизии и Таджикистане. В этих странах должников по штрафам ищет не только российская Госавтоинспекция, но и местная. Более того, если автолюбитель лишен водительских прав в нашей стране, то он не может сесть за руль и в своей. Оплата штрафов в других странах пока остается на совести должников. Отметим, что сегодня дорожные камеры не фиксируют нарушения, совершаемые автомобилями с иностранными номерами. Таким образом, отвечать за свой проступок водителю такой машины придется только в том случае, если его заметит и остановит инспектор ДПС. В противном случае иностранец может избежать наказания.



Председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора", депутат Госдумы Вячеслав Лысаков отмечает, что водители-иностранцы часто нарушают ПДД, поскольку знают о своей безнаказанности.

"Владельцы машин с иностранными номерами нередко занимаются в России незаконным извозом. Любые нарушения ПДД, попадающие в камеру, для них ничем не заканчиваются, потому что их номеров нет в базе. Они – "машины-невидимки" фактически. То же касается и грузовиков. Водители могут понести наказание, только если его остановит на дороге инспектор", – отметил он.

По словам эксперта, единая для таможенной службы и ГИБДД база номеров сможет дисциплинировать таких водителей. "После того, как этот механизм заработает, и в базу ГИБДД будут заноситься номера машин, которые пересекли границу РФ, все эти нарушения уйдут в прошлое. Водители перестанут чувствовать свою безнаказанность и начнут внимательнее относиться к нашим правилам дорожного движения", – заключил Лысаков.

Эксперт правового совета столичного ГУ МВД, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов отмечает, что в западной практике широко распространена система, при которой нарушитель ПДД не может скрыться от штрафа за границей.

"В Германии, Великобритании и других европейских странах нет проблем с тем, чтобы выписать штраф иностранцу. Административную ответственность несут все, кто нарушил правила дорожного движения конкретной страны. И санкции к ним применяются согласно законам той страны, где произошло нарушение. Никаких исключений нет", – подчеркнул он.

Напомним, ранее власти Москвы приняли решение о том, что машины с зарубежными номерами, которые нарушили правила парковки в столице, будут эвакуировать на штрафстоянки наравне с личным транспортом россиян, так как правила парковки едины для всех. И если по какой-то причине выписать штраф владельцу не всегда возможно, то эвакуировать неправильно припаркованный автомобиль можно в любом случае.

Кроме того, для инспекторов Администрации московского парковочного пространства (АМПП) закупили портативные "парконы", которые могут распознавать номера 17 иностранных государств. Таким образом, водители-иностранцы больше не смогут уйти от необходимости оплачивать услуги платной парковки.