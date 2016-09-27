Новой базой машин смогут пользоваться не только официальные дилеры – эксперт

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Новой национальной электронной базой автомобилей с пробегом смогут воспользоваться не только официальные дилеры, но и те, кто продает автомобили с рук. Об этом заявил в эфире радиостанции "Москва FM" президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Владимир Моженков.
Систему собираются запустить в начале следующего года. Сервис будет фиксировать всю историю производства и эксплуатации занесенных в базу данных транспортных средств.
"Речь идет обо всех автомобилях, которые производятся и ввозятся на территорию России. Базой смогут воспользоваться не только официальные дилеры, но и все лица, заинтересованные в том, чтобы этот рынок стал более цивилизованным", – отметил он.
Покупатель сможет проверить информацию о выпуске авто или доставке машины через российскую границу, количестве предыдущих владельцев, а также данные о техобслуживании или гарантийных ремонтах.
"Это сделано для того, чтобы потребитель имел право выбора: купить автомобиль "на доверии" с рук или выбрать машину, чья "родословная" будет подкрепляться документально", – пояснил эксперт, добавив, что сведения о ремонте, произведенном в частном гараже, в системе содержаться не будут.
Моженков подчеркнул, сейчас новую базу данных тестируют ведущие автомобильные группы. Идею поддерживают как производители, так и государственные органы. По его словам, процент продаж через официальные дилерские центры должен вырасти благодаря такому нововведению.
Стоимость проверки авто через сервис будет варьироваться от 500 до двух тысяч рублей. База данных, доступная физическим и юридическим лицам, будет работать во всех регионах России. Создатели планируют собирать информацию об автомобиле от ГИБДД и страховых компаний, автомобильных дилеров, банков и лицензированных автосервисов.