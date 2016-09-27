Новой базой машин смогут пользоваться не только официальные дилеры – эксперт

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Новой национальной электронной базой автомобилей с пробегом смогут воспользоваться не только официальные дилеры, но и те, кто продает автомобили с рук. Об этом заявил в эфире радиостанции "Москва FM" президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Владимир Моженков.

Систему собираются запустить в начале следующего года. Сервис будет фиксировать всю историю производства и эксплуатации занесенных в базу данных транспортных средств.

"Речь идет обо всех автомобилях, которые производятся и ввозятся на территорию России. Базой смогут воспользоваться не только официальные дилеры, но и все лица, заинтересованные в том, чтобы этот рынок стал более цивилизованным", – отметил он.

Покупатель сможет проверить информацию о выпуске авто или доставке машины через российскую границу, количестве предыдущих владельцев, а также данные о техобслуживании или гарантийных ремонтах.

Ведущие компании тестируют новую электронную базу авто – эксперт

"Это сделано для того, чтобы потребитель имел право выбора: купить автомобиль "на доверии" с рук или выбрать машину, чья "родословная" будет подкрепляться документально", – пояснил эксперт, добавив, что сведения о ремонте, произведенном в частном гараже, в системе содержаться не будут.

Моженков подчеркнул, сейчас новую базу данных тестируют ведущие автомобильные группы. Идею поддерживают как производители, так и государственные органы. По его словам, процент продаж через официальные дилерские центры должен вырасти благодаря такому нововведению.