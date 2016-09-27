Количество пользователей системы каршеринга выросло до 200 тысяч человек

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

За год работы в системе каршеринга зарегистрировались 200 тысяч человек. Из них 64 процента – москвичи, у которых есть личные автомобили, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Сейчас каждым автомобилем в системе каршеринга пользуются около восьми человек в день, а в начале года одну машину брали в аренду около трех человек.

Проект запустили год назад. За время работы количество операторов услуги увеличилось с одного до четырех, а число автомобилей – со 100 до 900. До конца года компании готовы увеличить свой автопарк до 2,8 тысячи машин и продолжить инвестиции в проект.

До конца года столичные власти планируют увеличить разрешенные габариты для автомобилей каршеринга примерно на 10 сантиметров. Это позволит операторам выбирать машины из более широкого модельного ряда. Операторы каршеринга планируют включить в свой автопарк кроссоверы. По мнению экспертов, можно добавить и универсалы.