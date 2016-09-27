Зеленые полисы ОСАГО перестанут выпускать 1 октября, передает телеканал "Москва 24". Новый розовый бланк будет иметь больше степеней защиты.

По оценкам специалистов, "липовых" полисов на рынке автострахования на сегодняшний день около 2 миллионов. Привычные зеленые бланки давно научились подделывать в типографиях за рубежом и продавать клиентам таким образом, чтобы даже при проверке на сайте Российского союза автостраховщиков у водителей не возникало сомнений.

Помимо этого, полисы крадут. Получив бланки, мошенники размещают объявления в интернете. Купить ОСАГО в интернете не составит труда, однако, вероятнее всего, покупателю достанется подделка.

Введение документа нового образца поможет избежать мошенничеств. У нового бланка больше степеней защиты, сложнее печать, его не нужно будет так часто менять.

Министерство финансов и Банк России согласовали финальный вариант изменений в закон об ОСАГО. Согласно документу, страховщик будет принимать решение: ремонтировать автомобиль пострадавшего или выплачивать ему деньги. В случае появления жалоб на качество ремонта Центробанк будет лишать компании права на выплаты.

По оценке Минфина, после принятия поправок свыше 90 процентов страховых случаев в ОСАГО будет оплачиваться ремонтом.