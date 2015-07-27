Автодилеры не могут добиться от General Motors отступных за уход с рынка

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Между концерном General Motors, который собирается уйти с российского рынка, и его бывшими дилерами возник спор о компенсации. По мнению дилеров, отступные должны быть больше той суммы, которую предлагает GM.

Коммерческий директор группы компаний "Автомир" Виталий Горшенков рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что контракт дилеров с General Motors абсолютно их не защищает.

"Все дилеры ждут достаточно быстрого ответа, будут ли удовлетворены их заявки на компенсацию или нет. С каждым днем приближается 31 декабря, когда General Motors уходит из России, и всем хочется понять, насколько их вложения в бизнес будут компенсированы и чем они будут заниматься после этого.

Инвесторы хотели бы вернуть то, что они вложили и не успели окупить. General Motors рассматривает срок окупаемости в пять лет, но это достаточно оптимистично. Точка рассчета окупаемости инвестиций – 8–12 лет в зависимости от региона и бренда и т.д. Разрыв контракта прост со стороны General Motors и абсолютно не защищает дилеров", – сказал он

Как пишет "Коммерсантъ", концерну выгодно затягивать переговоры с дилерами. Он тем временем распродает стоки, оставляя дилерам все меньше инструментов давления. Всего у General Motors более 300 дилеров.

Один из источников издания среди дилеров отмечает, что у GM есть инструменты давления - угроза расторжения авторизованного сервисного контракта, что может плохо сказаться на крупных дилерах с наработанной клиентской базой.

Отметим, в 2001 году General Motors уже сворачивал деятельность в России и вернулся спустя 7 лет. Однако производственные и торговые мощности простаивать не будут, и место американского концерна, вероятно, займут японские и корейские бренды.

GM может вернуться на российский рынок через 2–3 года, заявил в апреле начальник департамента транспортного и специального машиностроения Минпромторга Александр Морозов.

Ранее концерн General Motors заявил о снятии с российского рынка бренда Opel и массовых моделей Chevrolet. Автопроизводитель приостановил работу завода в Санкт-Петербурге, где производилась сборка Chevrolet Captiva, Chevrolet Cruze, Opel Antara и Opel Astra.

При этом в компании заявили, что продолжат поставку запчастей и не будут прекращать сервисное обслуживание автомобилей.