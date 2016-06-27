В центре города автомобиль застрял в яме из-за провала грунта

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В Померанцевом переулке в центре Москвы произошел провал грунта. В результате в яму провалился автомобиль марки Audi, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в чрезвычайных службах города.

Провал грунта произошел около дома №12-14. На месте происшествия работают специалисты МЧС, также задействована спецтехника. По предварительным данным, глубина провала составила один метр.

Напомним, в апреле автомобиль марки KIA застрял в яме из-за провала грунта в центре столицы.

Проседание грунта глубиной 40 сантиметров образовалось на участке парковочного кармана во дворе пятого дома на Новослободской улице. Находящийся в это время на стоянке автомобиль серьезных повреждений не получил.