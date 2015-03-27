Производство Peugeot, Citroen и Mitsubishi приостановят на заводе в Калуге

Фото:ТАСС/Юрий Смитюк

Завод "ПСМА Рус" в Калуге приостановит производство моделей Citroеn C4 седан и Peugeot 408 в период с 27 апреля по 10 июля. Кроме того, до 12 мая частично остановится работа на линии внедорожников Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода.

"Все действия будут проводиться в соответствии с законодательством", - подчеркнули в пресс-службе "ПСМА Рус".

По информации пресс-службы предприятия, причиной такого решения стала сложная ситуация на российском автомобильном рынке, резкое снижение продажи и прогноз падения спроса.

Кроме того, ожидается массовое сокращение сотрудников завода. Под него попадут около 100 работников. "Этот период времени будет трактоваться как простой и будет соответствующим образом оплачен сотрудникам, - пояснили в пресс-службе. - Сотрудники, находящиеся в простое, получат 2/3 заработной платы".

Отметим, в марте этого года другой калужский завод Volkswagen прекратил сборку трех моделей Audi с 2015 года. Речь идет о кроссоверах Q5 и Q7, а также хетчбэке A7. Решение приняли "исходя из нужд компании и целесообразности производства". Сейчас на калужском заводе продолжается сборка Audi моделей А6 и А8 (седаны). Их стоимость – от 2 миллионов рублей и от 4,9 миллиона рублей соответственно.

Из-за кризиса некоторые автобренды прекратили поставки своих автомобилей в Россию. В середине марта автоконцерн General Motors сообщил, что уводит автомобильную марку Opel с российского рынка. Кроме того, автопроизводитель приостановит работу завода по сборке Opel, расположенного в Санкт-Петербурге, где собирали модели Astra и Antara. В компании подчеркивают, что продолжат поставку запчастей и не будут прекращать сервисное обслуживание.

Еще один крупный автопроизводитель Ssangyong Motor также приостановил поставки автомобилей в Россию с января. По словам представителя компании, решение уйти с российского рынка было принято в связи со снижением спроса на автомобили этой марки, вызванным падением рубля.

Напомним, за прошлый год продажи машин упали более чем на 10 процентов. Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса. Аналитики считают, что в этом году авторынок упадет еще на четверть.

По мнению генерального директора портала "Автодилер.ру" Олега Дацкива, обвал будет более серьезным. "Ассоциация российского бизнеса озвучила свой прогноз: минус 25 процентов к прошлому году. Но их прогноз достаточно оптимистичен, - пояснил он. - "Другие аналитики говорят о цифре более 40 процентов падения рынка к прошлому году. Думаю, в этом году мы увидим меньше 1,5 миллиона проданных единиц. Соответственно это будет порядка 30-40 процентов. В первые полгода мы почти не увидим продаж".

Анатолий Федотов