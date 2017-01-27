Как выбрать качественный бензин

Некоторые столичные заправки продают некачественный бензин, который может серьезно помешать работе двигателя или вызвать поломку. Как отличить качественное топливо от некачественного, рассказал телеканал "Москва 24".

Механики советуют после заправки не включать музыку в машине, а послушать, как звучит двигатель: если машина задергалась и потеряла мощность, а также включились предупреждения о неисправности – лучше везти авто в сервис. В таком случае механики сольют топливо, заменят фильтр, промоют инжектор и поменяют свечи. В целом последствия могут быть печальнее – вплоть до капремонта двигателя.

Еще можно использовать анализатор, который определяет октановое число топлива, но если нет специального прибора, хватит листа бумаги: достаточно капнуть на него и посмотреть, что произойдет с пятном. Если оно полностью испарится и исчезнет, то бензин качественный, а если пятно приобрело цветной оттенок, то в топливе есть примеси.

В случае, когда автомобилист подозревает некачественное топливо в неполадках, нужно найти свидетелей, которые подтвердят, что именно после этой заправки машина забарахлила. Также шансов выиграть суд с АЗС гораздо больше, если будет результат независимой экспертизы.

Эксперты советуют: чтобы не стать жертвой обмана, лучше выбирать брендовые заправки и сохранять чеки на топливо.