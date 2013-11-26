В России разработают единую методику расчета ущерба при ДТП

"Московский патруль": РСА создаст единую методику оценки ущерба

Российский союз авто-страховщиков предлагает разработать единую методику расчета стоимости ремонта автомобилей, попавших в ДТП, сообщает телеканал "Москва 24".

По мнению экспертов, такие меры позволят снизить количество конфликтов между страховщиками и автовладельцами. Ее планировали разработать еще 10 лет назад, с момента появления на рынке ОСАГО.

Разница выплат по новой системе будет составлять от 5 до 10 процентов.

"Наша цель – минимизировать участие судов в спорах между гражданами и страховыми компаниями. Мы сейчас делаем проект методики, при РСА мы создали экспертный совет по работе с методикой, и я думаю, что к концу ноября мы создадим проект методики, который будем обсуждать с общественностью", - рассказал "Москве 24" представитель Российского союза автостраховщиков Павел Бунин.

Однако автовладельцы уверены, что заниматься расчетами стоимости ремонта должны государственные структуры, которые не будут заинтересованы в намеренном занижении оценки стоимости ремонта.

На данный момент зачастую эксперты занижают стоимость ремонта автомобиля. Добиться выплат, достаточных для того, чтобы привести машину в порядок, как правило, удается лишь в суде.

"На сегодняшний день, все что считает страховая компания, в 100 процентах случаев все это обжалуется и обжалуется через независимых экспертов", - отметил юрист Дмитрий Славнов.

Сегодня на рынке существует пять различных методик расчета полученного ущерба - их итоговые оценки могут отличаться друг от друга в несколько раз. Оценщики, выбранные страховыми компаниями, обычно пользуются низкими расценками. А вот оценщики автовладельцев, наоборот, прибегают к более дорогим коэффициентам.