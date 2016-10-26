Форма поиска по сайту

26 октября 2016, 21:26

Транспорт

Toyota отзывает 5,8 млн автомобилей из-за неисправных подушек безопасности

Фото: ТАСС/Игорь Акимов

Японская автомобильная компания Toyota Motor Corp объявила об отзыве 5,8 миллиона автомобилей по всему миру, пишет американское издание "Wall Street Journal". Причиной послужили неисправные подушки безопасности, выпущенные компанией Takata.

У подушек не хватает специального вещества, предотвращающего накопление влаги, пишет издание. Брак стал причиной настоящих взрывов подушек в салонах автомобилей. По всему миру из-за этого погибли более десятка человек и свыше ста пострадали.

Под отзыв попали машины выпущенные с апреля 2006 года по декабрь 2014 года. В Японии отозвали 1,16 миллиона машин, в Европе 1,47 миллиона автомобилей и 820 тысяч в Китае.

Японский производитель систем безопасности для автомобилей Takata в 2014 году уже попадал в центр скандала. Тогда стало известно, что его подушки безопасности могут самопроизвольно раскрываться в процессе движения машины.

автомобили отзыв автомобилей подушки безопасности Toyota Takata жизнь в мире

